Путин предложил Кадырову снова пойти на выборы главы Чечни

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову принять участие в выборах руководителя региона.

Кадыров в ходе видеовстречи с Путиным заявил, что Чечня готова к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября.

"Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", – отметил в ответ российский президент.

Глава государства заявил, что благодаря решениям Рамзана Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов России. Путин высоко оценил успехи в развитии экономики республики, а также обновление Грозного.

Ранее Кадыров заявлял, что примет окончательное решение по участию в предстоящих выборах после изучения общественного мнения. Участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики на текущей неделе также обратились к политику с просьбой идти на выборы.

Владимир Путин в начале июня заявил о необходимости четкой организации сентябрьских выборов всех уровней. Президент назвал этот выборный процесс чрезвычайно важным политическим событием.