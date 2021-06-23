Путин предложил Кадырову снова пойти на выборы главы Чечни

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову принять участие в выборах руководителя региона.
Кадыров в ходе видеовстречи с Путиным заявил, что Чечня готова к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября.
"Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", – отметил в ответ российский президент.
Глава государства заявил, что благодаря решениям Рамзана Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов России. Путин высоко оценил успехи в развитии экономики республики, а также обновление Грозного.
Ранее Кадыров заявлял, что примет окончательное решение по участию в предстоящих выборах после изучения общественного мнения. Участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики на текущей неделе также обратились к политику с просьбой идти на выборы.
Владимир Путин в начале июня заявил о необходимости четкой организации сентябрьских выборов всех уровней. Президент назвал этот выборный процесс чрезвычайно важным политическим событием.
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