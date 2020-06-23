Камчатка переходит на московскую модель борьбы с COVID-19

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
На Камчатке завершается перенастройка системы здравоохранения. Регион переходит на московскую модель борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как пишет пресс-служба краевого правительства, мероприятия осуществляются в соответствии с рекомендациями группы специалистов, направленных на Камчатку мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Рассчитываем, что московская модель даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдет на убыль. Первые результаты мы уже видим", – заявили в пресс-службе.
Там отметили, что в регионе успешно завершено выполнение задач по наращиванию коечного фонда. На сегодняшний день на Камчатке введены в эксплуатацию 816 коек.
"Это существенно превышает нормативы Минздрава РФ", – подчеркнул врио губернатора региона Владимир Солодов.
Планируется, что к концу недели на Камчатке будет отлажена новая система работы лабораторий. Это позволит получать результаты анализов на наличие COVID-19 в течение 48 часов.
Кроме того, открыты госпитали долечивания. Больных, проходящих лечение на дому, обеспечивают всеми необходимыми лекарствами.
В борьбе с коронавирусом на Камчатке участвуют специалисты из разных регионов РФ. В ближайшее время ожидается прибытие новой смены из 10 гражданских и 3 военных медиков.
По актуальным данным, в Камчатском крае выявлено 1 793 случая COVID-19. Из них 573 пациента уже выздоровели, 38 человек скончались.
Ранее очередная бригада московских врачей была отправлена в Забайкальский край. Сообщалось, что специалисты поделятся опытом в организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований.
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