Мишустин заявил о возвращении РУДН имени Патриса Лумумбы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российскому университету дружбы народов (РУДН) возвращено имя Патриса Лумумбы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом по работе правительства.

"Я знаю, что в буквальным смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть наименование Патриса Лумумбы университету международному. Я считаю, что это справедливо", – цитирует его Агентство "Москва".

РУДН был основан 5 февраля 1960 года по решению правительства СССР. Университет получил имя Патриса Лумумбы – одного из символов борьбы африканских народов за независимость – 22 февраля 1961 года. Переименование университета произошло 5 февраля 1992 года решением правительства РФ.

Ранее сообщалось, что аспирантуру в России сохранят и выделят в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок.

Кроме того, программы бакалавриата продолжат котироваться в России и за рубежом. Однако область магистратуры планируют сбалансировать таким образом, чтобы обучаться по ее программам шли за знаниями, а не за дипломами.



В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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