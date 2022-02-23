Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей задачей – Путин

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Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей задачей государства. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам президента, Вооруженные силы страны служат гарантией мирной жизни граждан.

"Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот", – подчеркнул российский лидер во время обращения по случаю празднования Дня защитника Отечества.

Путин отметил, что уверен в профессионализме, мужестве и надежности российских солдат и офицеров.

"В том, что вы будете беречь мир и покой граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны", – добавил президент.

Глава государства пожелал защитникам страны здоровья и успехов в службе.

"Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", – заключил Путин.

Ранее президент в ходе обращения к россиянам заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс – прямая угроза безопасности России. Президент также отмечал, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.