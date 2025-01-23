Путин извинился за звонок, который прервет участие в набсовете АСИ

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Владимир Путин извинился за международный звонок, который прервет участие в набсовете Агентства стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие проводится по видеосвязи.

"Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада (главы АСИ. – Прим. ред.) Светланы Витальевны вынужден буду на минут пять отойти от экрана", – отметил президент РФ.

Путин призвал не останавливать работу и добавил, что вернется на рабочее место после телефонного разговора.

Ранее днем в Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что это не беседа главы государства и президента США Дональда Трампа, вокруг которой возник ажиотаж.