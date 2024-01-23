Ракетный удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на обстрел Донецка – Песков

Фото: kremlin.ru

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на террористический акт украинской армии, совершенный на рынке в Донецке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, нельзя", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что РФ, продолжая спецоперацию, не наносит удары по соцобъектам и жилым кварталам на Украине. Российские военные, заявил он, не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима.

ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик 21 января. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

В связи с произошедшим Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал случившееся жестоким террористическим актом, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.



Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку