Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой российских СМИ в Европе

Фото: kremlin.ru

Блокировка в Европе российского телеканала RT DE по решению медиарегулятора Германии противоречит международным принципам и европейскому духу, однако такая политика Запада стала новой "ковбойской реальностью", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти европейских стран и США в последнее время не обращают внимания на международные нормы и положения ОБСЕ.

"Все делают все что хотят. Такая у нас "ковбойская реальность", в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны", – сказал Песков в эфире телеканала НТВ.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не оставит эти шаги без последствий.

Ранее глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о расследовании в отношении RT по причине запуска программы на немецком языке, якобы не имеющей лицензии на вещание в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ОБСЕ решительно осудить действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида в отношении телеканала RT. Как заявила дипломат, Германия с самого начала отвергла возможность выдачи лицензии для вещания RT DE.