Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем прописано, что территория будет иметь самостоятельные органы публичной власти. У них будут отдельные полномочия федеральных, региональных органов, а также органов местного самоуправления.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что этот закон становится первым опытом организации власти на особой территории, создание которой осуществляется по текущим положениям конституции.
В документе отмечается, что система публичных органов власти на территории "Сириус" будет состоять из Совета федеральной территории (законодательная власть), администрации (исполнительная). Также будут созданы иные органы власти, что может быть предусмотрено уставом территории.
Клишас подчеркнул, что совет будет формироваться на пять лет. В него будет входить глава "Сириуса", а также еще 16 членов. Девять из них будут избираться в соответствии с законодательством о выборах и референдуме. Трое будут назначаться президентом России, трое – правительством, один – высшим должностным лицом Краснодарского края.
Глава федеральной территории будет избираться советом на срок до пяти лет. Совет будет утверждать стратегию социально-экономического развития территории, а также определять приоритеты развития культуры, образования, науки и спорта "Сириуса".
Бюджет федеральной территории будет формироваться с 2022 года. В законе указано, что до 31 декабря 2025 года будет действовать переходный период, в рамках которого будут сформированы органы власти. Подчеркивается, что до 1 февраля 2021 года будет утвержден врио главы "Сириуса", который должен будет сформировать администрацию федеральной территории. Выборы членов совета должны состояться не позже 19 сентября 2021 года.
Сообщалось, что федеральная территория будет создана на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Центром территории будет образовательный центр "Сириус", который работает над выявлением и развитием одаренных детей, проявляющих выдающиеся способности в различных областях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: