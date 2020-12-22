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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем прописано, что территория будет иметь самостоятельные органы публичной власти. У них будут отдельные полномочия федеральных, региональных органов, а также органов местного самоуправления.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что этот закон становится первым опытом организации власти на особой территории, создание которой осуществляется по текущим положениям конституции.

В документе отмечается, что система публичных органов власти на территории "Сириус" будет состоять из Совета федеральной территории (законодательная власть), администрации (исполнительная). Также будут созданы иные органы власти, что может быть предусмотрено уставом территории.

Клишас подчеркнул, что совет будет формироваться на пять лет. В него будет входить глава "Сириуса", а также еще 16 членов. Девять из них будут избираться в соответствии с законодательством о выборах и референдуме. Трое будут назначаться президентом России, трое – правительством, один – высшим должностным лицом Краснодарского края.

Глава федеральной территории будет избираться советом на срок до пяти лет. Совет будет утверждать стратегию социально-экономического развития территории, а также определять приоритеты развития культуры, образования, науки и спорта "Сириуса".

Бюджет федеральной территории будет формироваться с 2022 года. В законе указано, что до 31 декабря 2025 года будет действовать переходный период, в рамках которого будут сформированы органы власти. Подчеркивается, что до 1 февраля 2021 года будет утвержден врио главы "Сириуса", который должен будет сформировать администрацию федеральной территории. Выборы членов совета должны состояться не позже 19 сентября 2021 года.

Сообщалось, что федеральная территория будет создана на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Центром территории будет образовательный центр "Сириус", который работает над выявлением и развитием одаренных детей, проявляющих выдающиеся способности в различных областях.