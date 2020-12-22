Путин подписал закон о прекращении полномочий парламентария из-за иностранного гражданства

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Владимир Путин подписал закон о прекращении полномочий парламентариев из-за иностранного гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь при выявлении иностранного гражданства у сенатора или депутата, а также при несоблюдении требований о сроке проживания на территории субъекта РФ может быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее Путин подписал закон о праве экс-президента претендовать на пожизненное место сенатора.

Согласно документу, правом на пожизненную квоту в Совфеде можно воспользоваться только один раз. Для этого бывший президент обязан подать заявление в верхнюю палату парламента с приложением необходимых документов. На это отводится три месяца с момента окончания полномочий главы государства.