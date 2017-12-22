Джонсон пошутил про пальто, которое он отдал Лаврову

Фото: ТАСС/Tolga Akmen
Глава британского МИД Борис Джонсон пошутил о доверии Сергею Лаврову на примере с пальто, которое он вместе со всем содержимым карманов отдал российскому коллеге после приезда на переговоры.
"О моем доверии свидетельствует то, что как только я приехал (в Дом приемов МИД РФ), я отдал свое пальто вместе со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что ничего дурного не произойдет", – цитирует Джонсона ТАСС.
"В пальто Бориса ничего не было", – парировал Лавров. "О, так вы его уже обыскали?!" – засмеялся Джонсон.
Шутка британского дипломата стала ответом на вопрос журналистов, воспользовался ли он предостережениями одного из парламентариев Великобритании "не пить водку и не брать с собой телефон" во время поездки в Россию.
Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву с визитом впервые за пять лет. По словам Джонсона, несмотря на огромное число различий во взглядах, сторонам есть над чем работать по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.
Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: