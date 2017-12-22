Джонсон пошутил про пальто, которое он отдал Лаврову

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Глава британского МИД Борис Джонсон пошутил о доверии Сергею Лаврову на примере с пальто, которое он вместе со всем содержимым карманов отдал российскому коллеге после приезда на переговоры.

"О моем доверии свидетельствует то, что как только я приехал (в Дом приемов МИД РФ), я отдал свое пальто вместе со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что ничего дурного не произойдет", – цитирует Джонсона ТАСС.

"В пальто Бориса ничего не было", – парировал Лавров. "О, так вы его уже обыскали?!" – засмеялся Джонсон.

Шутка британского дипломата стала ответом на вопрос журналистов, воспользовался ли он предостережениями одного из парламентариев Великобритании "не пить водку и не брать с собой телефон" во время поездки в Россию.

Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву с визитом впервые за пять лет. По словам Джонсона, несмотря на огромное число различий во взглядах, сторонам есть над чем работать по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.

Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы.