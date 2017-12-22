Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с официальным визитом прибыл в Россию, сообщает "Газета.ру". Здесь его ожидают переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Джонсона, несмотря на огромное число различий во взглядах, сторонам есть над чем работать по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.

Первоначально министр иностранных дел Великобритании должен был посетить Россию 10 апреля, однако, отменил визит за день до поездки из-за обострения ситуации вокруг сирийского конфликта после инцидента с химатакой в Хан-Шейхуне. На брифинге иностранным журналистам в Лондоне представитель британского МИД подтвердил, что глава ведомства отправится в визитом в Москву 22 декабря.

Ранее Борис Джонсон сравнил Россию с "закрытой, недоброжелательной, милитаристской" Спартой, а Афины − с демократичными и открытыми Соединенными Штатами и странами Западной Европы. При этом политик заявил о важности сотрудничества России и Великобритании.