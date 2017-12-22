Российско-британские отношения находятся на очень низкой отметке − Лавров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Отношения России и Великобритании в настоящий момент находятся на очень низкой отметке, причем не по инициативе Москвы. Такое заявление 22 декабря сделал глава МИД России Сергей Лавров в рамках встречи с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном.
Лавров отметил, что Джонсон и "другие западные коллеги имеют свои взгляды на причины такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично". "Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофон, а глаза в глаза", − цитирует Лаврова ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что отношения Москвы и Лондона важны для обеих сторон, но выстраивать их нужно, основываясь на принципе равноправия. "Несмотря на различные позиции по целому ряду вопросов нам просто необходимо сотрудничать, и мы к этому готовы на основе равноправия, взаимного уважения и стремления находить обоюдоприемлемые договоренности", − пояснил политик. Лавров выразил надежду на "откровенный, прямой разговор" с Джонсоном, который поможет "наметить конкретные шаги по оздоровлению наших отношений".
По мнению министра иностранных дел РФ, встреча с Джонсоном также будет способствовать укреплению двустороннего взаимодействия между странами. "Уверен, что сегодня мы также сможем проанализировать те позитивные тенденции, которые складываются в отношениях торгово-экономического характера, между нашими бизнесменами, а также весьма успешно развивающиеся культурно-гуманитарные связи", − подчеркнул Лавров.
Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом. Он планирует обсудить со своим российским коллегой ситуации в Сирии, Иране и Северной Корее.
Визит британского министра иностранных дел в Москву изначально был запланирован на 10 апреля, однако, был отменен Джонсоном после инцидента с химатакой в сирийском Хан-Шейхуне.
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