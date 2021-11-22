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Политика

20:20

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Донбассе

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/РООL

Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги затронул проблему обострения конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы России, особую озабоченность вызывают действия украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе.

Путин также отметил, что Киев продолжает отказываться от выполнения Минских соглашений и "нормандских договоренностей".

Ранее глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины впервые использовали в боевых действиях в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

По словам украинского генерала, комплекс Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar будут являться основным сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

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