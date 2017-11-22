Новая виза на въезд в Россию утверждена правительством

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Виза на въезд для получения разрешения на временное проживание появилась в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ разместили на сайте правительства.

Новую визу будут ставить в паспорт вместе с выдачей разрешения на проживание на весь срок его действия – до четырех месяцев. Эту визу оформляет диппредставительство или консульское учреждение, если есть соответствующее решение МВД.

Получить подобную визу можно только один раз.

Выдача документа предусмотрена федеральным законом, содержащим новые правила для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание в России и которым для въезда нужна виза.

Разрешение позволит лучше защитить права граждан других государств на территории РФ. Ранее требовалось либо получить миграционную карту сроком на три месяца, либо трудовой патент, который действует не более года. Но и при наличии этих документов гостей могли выдворить за пределы страны.