Путин рассказал, как однажды на него едва не упал мотоцикл

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, как однажды на него чуть не упал мотоцикл, вылетевший "козлом" вверх. Об этом президент РФ вспомнил, наблюдая 16 сентября за стратегическими учениями "Запад-2025". Соответствующие кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня "козлом" вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной", – рассказал Путин.

Ранее российский лидер осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники на Мотовилихинских заводах в Перми в рамках рабочей поездки. Выставку Путину показали ко Дню оружейника. Главе государства представили планы развития ОДК-Авиадвигатель и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги.

По словам президента, Россия увеличила производство некоторых видов вооружений кратно, а некоторых изделий – почти в 30 раз за 1,5–2 года. Путин также подчеркнул, что выросло и качество производства. Помимо этого, глава государства обратился к оружейникам и подчеркнул, что они вместе будут делать Россию независимой и суверенной.