Путин присвоил звание Героя России посмертно Виктору Третьякевичу

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Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему во время Великой Отечественной войны молодогвардейцу Виктору Третьякевичу звания Героя России посмертно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Третьякевич некоторое время ошибочно считался предателем.

Согласно указу, звание присвоено за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени телеведущего и зоолога Николая Дроздова.

В указе отмечался вклад Дроздова в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная работа.