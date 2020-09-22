Власти Петербурга намерены ужесточить наказание за прогулки по крышам

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Власти Санкт-Петербурга намерены ужесточить наказание на несанкционированные прогулки по крышам. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, передает РИА Новости.

"Надо усилить ответственность за взлом чердачных дверей, незаконное проникновение на крыши. Мы договорились создать рабочую группу и посмотреть, что можно сделать в рамках законодательства", – сказал губернатор Петербурга.

Кроме того, Беглов в ходе заседания городского правительства обратился с просьбой к профильным ведомствам обеспечить защиту крыш от незаконных экскурсий. В частности, предлагается устанавливать сигнализацию на чердачные двери.

Еще губернатор отметил необходимость жестко поступать с управляющими компаниями жилых домов, не обеспечивающими должный контроль за доступностью чердаков и подвалов.

Ранее сообщалось, что молодой человек и школьница упали с крыши одного из петербургских зданий и разбились. Также недавно мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры в Петербурге. Позднее сотрудники МЧС сняли его, в результате инцидента обошлось без пострадавших.