Песков назвал актуальными учения по отключению Рунета от глобальной Сети

13:55
Фото: ТАСС/Matthias Balk/dpa/picture-alliance
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актуальными ранее завершенные учения по отключению российского сегмента интернета от глобальной Сети, передает РИА Новости.
"Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты", – заявил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что в настоящий момент существует "дефицит" международного взаимодействия в сфере противодействия киберугрозам.
Он также отметил, что отдельные страны придерживаются санкционной политики, которую невозможно предугадать. В связи с этим важно быть готовыми к разным вариантам развития событий.
Ранее сообщалось, что в России с 15 июня по 15 июля проводились учения по обеспечению функционирования Рунета в случае отключения от глобальной мировой Сети. Официальные итоги процедуры объявлены не были, но известно, что в ней приняли участие четыре крупнейших российских оператора.
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