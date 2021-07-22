Песков назвал актуальными учения по отключению Рунета от глобальной Сети

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актуальными ранее завершенные учения по отключению российского сегмента интернета от глобальной Сети, передает РИА Новости.

"Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты", – заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в настоящий момент существует "дефицит" международного взаимодействия в сфере противодействия киберугрозам.

Он также отметил, что отдельные страны придерживаются санкционной политики, которую невозможно предугадать. В связи с этим важно быть готовыми к разным вариантам развития событий.

Ранее сообщалось, что в России с 15 июня по 15 июля проводились учения по обеспечению функционирования Рунета в случае отключения от глобальной мировой Сети. Официальные итоги процедуры объявлены не были, но известно, что в ней приняли участие четыре крупнейших российских оператора.