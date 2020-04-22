Песков назвал возможную дату саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН

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Саммит глав "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН может состояться уже в ближайшие дни. Мероприятие будет проходить по видеосвязи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это, скажем так, речь идет о ближайших днях", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее в рамках выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста Владимир Путин предложил провести саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году, на котором необходимо затронуть проблемы мирового характера.