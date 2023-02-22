РФ продолжит настаивать на честном расследовании подрывов "Северных потоков" – Песков

Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Россия будет продолжать работу над тем, чтобы не дать Западу замять поиск виновных в подрывах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"С одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования с тем, чтобы подтвердить те подозрения, которые подкреплены, кстати, некоторыми достаточно детальными, на удивление, расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря российского президента, со стороны западных стран РФ видит "глухую стену нежелания этого делать". Он отметил, что Запад предпочитает не зацикливаться на данном вопросе.

Россия негативно относится к недопуску к расследованию диверсий на газопроводах, поскольку это мешает поиску виновных, добавил Песков. Он указал, что Москва оказалась ограничена в возможностях.

"Мы расцениваем это как весьма и весьма негативное проявление, которое не способствует поиску истины и определению тех, кто виновен в этом террористическом акте", – заключил представитель Кремля.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первую из них зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка была обнаружена в экономической зоне Швеции 29 сентября.

Ранее сотрудник британского постпредства при ООН Томас Фиппс заявил, что Лондон осуждает диверсию, произошедшую на "Северных потоках" в прошлом году. Он также выступил с поддержкой расследования Германии, Дании и Швеции. Политик заявил, что Великобритания приветствует проведение технических расследований и ожидает их результатов.



РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма – Небензя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!