Путин заявил, что Мединский не останется без работы

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы и будет дальше трудиться в области культуры. Об этом глава государства сообщил в образовательном центре "Сириус" в Сочи на встрече со студентами из различных вузов страны, передает РИА Новости.
На мероприятии одна из учениц рассказала Путину о центре русского фольклора, который был создан совместно с Минкультуры и РАН еще в 1990 году, но несколько лет назад его расформировали.
Глава государства отметил, что на смену Мединскому пришла "молодая и энергичная" женщина. Он выразил надежду, что она услышит этот разговор и предпримет соответствующие меры. При этом Путин заверил, что экс-министр будет также трудиться на благо культуре.
"Ну и бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудиться", – заявил глава государства.
21 января был озвучен новый состав правительства РФ. Вместо Владимира Мединского, который руководил министерством культуры с 2012 года, главой ведомства стала Ольга Любимова. Она с января 2018 года возглавляла в Минкульте департамент кино.
Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Министерство труда и соцзащиты возглавит Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.
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