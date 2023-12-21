Путин поручил сделать все для выхода на целевые показатели зарплат по майским указам

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Владимир Путин поручил предпринять все усилия для выхода на целевые показатели зарплат по майским указам. Об этом президент сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову внимательно отнестись к этому вопросу. Он повторил, что надо сделать все для того, чтобы выйти на эти показатели.

В конце ноября Путин подписал закон об увеличении МРОТ в России в 2024 году до 19 242 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. В следующем году сумма увеличится на 3 тысячи рублей, или 18,5%. Кроме того, с 2025-го в стране повысится соотношение между МРОТ и медианной зарплатой до 48%.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличение МРОТ представляет собой важное решение, которое защитит граждан и повысит реальные доходы. В результате заработная плата увеличится у 4,8 миллиона россиян, добавил он.

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