12:33Политика
Путин огласит послание парламенту в следующем году – Песков
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Владимир Путин не сможет огласить послание Федеральному собранию до Нового года из-за напряженного графика, мероприятие состоится в 2023 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идет очень напряженный" , – сказал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин не выступит перед парламентом в текущем году. Отмечалось, что администрация президента вела "переподготовку" к выступлению, однако до масштабной работы над текстом в Кремле дело не довели.
До этого в прессе распространилась информация, что российский президент может выступить с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав подобные сообщения ложными.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!