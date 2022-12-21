Путин огласит послание парламенту в следующем году – Песков

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Владимир Путин не сможет огласить послание Федеральному собранию до Нового года из-за напряженного графика, мероприятие состоится в 2023 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идет очень напряженный" , – сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин не выступит перед парламентом в текущем году. Отмечалось, что администрация президента вела "переподготовку" к выступлению, однако до масштабной работы над текстом в Кремле дело не довели.

До этого в прессе распространилась информация, что российский президент может выступить с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав подобные сообщения ложными.

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