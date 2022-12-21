Послание президента Федеральному собранию переносится на 2023 год – СМИ

Фото: kremlin.ru

Послания Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году не будет, оно переносится на 2023 год, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, послание президента требует длительной подготовки. Так, велась "переподготовка" к выступлению, но до масштабной работы над текстом в администрации президента дело не довели.

Политический юрист Олег Захаров напомнил, что послание президента к парламенту и ранее выходило не каждый год. По его словам, Путин не выступал с посланием в 2017 году.

По словам юриста, послание формально "скорее документ, а не само выступление", поэтому может быть направлено Федеральному собранию письменно. Однако в администрации президента полагают, что послание все же будет очным.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в парламенте заявили, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в следующем году.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.



Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

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