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12:47

СФ одобрил закон об отмене национального роуминга

власть

12:47

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Фото: depositphotos/tatsianama

Совет Федерации одобрил закон об отмене национального роуминга, сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, на территории РФ оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг связи каждому абоненту. Их стоимость не будет зависеть от того, находится он в домашнем регионе или вне него.

При этом абонент оплачивает телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами России. В ходе голосования спикер СФ Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос об отмене роуминга между РФ и Белоруссией.

Ранее закон был принят Госдумой в третьем чтении. Документ вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Один из авторов законопроекта, депутат Сергей Миронов уточнил, что благодаря документу абоненты сэкономят 36 миллиардов рублей в 2019 году.

18 декабря ФАС оштрафовала компании "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за внутрисетевой роуминг. Каждая из них должна будет заплатить 737,5 тысячи рублей в течение 60 дней.

власть

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