Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

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В России с 1 января устанавливается минимальный размер оплаты труда в сумме 11 тысяч 280 рублей в месяц. Такое решение было принято на заседании Совета Федерации, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

МРОТ будет соответствовать 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал текущего года.

МРОТ повысится на 117 рублей или на 1,048%.

Ранее закон приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении. В пояснительной записке к документу говорится, что принятие закона будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 3,7 миллиона работников.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ранее сообщил, что повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума поможет "формировать прозрачные механизмы оплаты труда".