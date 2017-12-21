Медведев поручил ликвидировать задолженности по зарплате перед россиянами

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства поручил разобраться со случаями задержки зарплат и принять меры в отношении предприятий-должников.

"По наиболее проблемным предприятиям нужны решения, которые в первую очередь учитывают интересы работников и их семей", – цитирует слова главы правительства ТАСС.

Как отметил Медведев часть ситуаций с задолженностями по зарплате, которые до сих пор не урегулированы, связаны с застарелыми историями об уголовных делах и банкротствах. "Нужно до конца разобраться с каждым таким случаем, принять все необходимые меры, чтобы деньги были все-таки выплачены", – подытожил премьер-министр.

По словам Медведева, в рамках одного из недавних заседаний правительство одобрило законопроект, которые позволяет регионам и муниципалитетам активнее влиять на ситуацию с задолженностями. В частности, у них появится возможность гасить долги из бюджетных средств с последующим их отнесением на юрлицо предприятия-должника или на его имущество, которое осталось после банкротства.

Глава правительства поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти, в сферах компетенции которых есть проблемные организации, предпринять необходимые шаги для погашения долгов по зарплате.

Согласно данным Росстата, напомнил Медведев, по состоянию на 1 декабря общая сумма задолженности по зарплате достигает примерно трех миллиардов рублей. Их предстоит выплатить 51 тысяче работников. При этом, по словам премьер-министра, по сравнению с ноябрьскими показателями, долги по зарплате снизились на 11 процентов.