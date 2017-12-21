В Роскомнадзоре не планируют блокировать доступ к соцсетям

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство на данный момент не планирует блокировать доступ к соцсетям, которые отказываются удалять информацию ресурса "Открытая Россия".
"Если говорить о социальных сетях, они не являются точной копией сайта той или иной нежелательной организации, но очевидно они используются для пропаганды различных способов обхода блокировки. Именно эту информацию мы требуем от соцсетей удалить", – цитирует Жарова Агентство "Москва".
Он уточнил, что Роскомнадзор требует удалить информацию, а не заблокировать аккаунты ресурсов. Жаров отметил, что ведомство продолжит переговоры с соцсетями.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных ресурсов сайты и зеркала 11 организаций, которые в России признали нежелательными.
Среди запрещенных сайтов оказался и сетевой ресурс общественного движения, созданного по инициативе Михаила Ходорковского, – "Открытая Россия".
Роскомнадзор пригрозил ограничить доступ к YouTube, если хостинг не заблокирует аккаунт организации "Открытая Россия".
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