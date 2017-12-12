Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам 11 нежелательных организаций

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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сайты и зеркала 11 организаций, которые в России признали нежелательными. Роскомнадзор действовал по требованию Генпрокуратуры.

Среди запрещенных сайтов оказался и сетевой ресурс "Открытая Россия", передает Агентство "Москва". В 13:33 сайт "Открытой России" не открывался.

"Генеральная прокуратура также требует ограничить доступ к зеркалам данных интернет-ресурсов. Указанные в требованиях интернет-ресурсы внесены в соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи", – указано в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Согласно принятому законодательству, ограничение доступа к информационным материалам нежелательных организаций осуществляется во внесудебном порядке по требованию генпрокурора или его заместителей, уточняется в сообщении.