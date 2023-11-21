Путин провел рабочую встречу с главой ФНС

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Владимир Путин 20 ноября встретился с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Последний доложил президенту о результатах работы ФНС в этом году, сообщает "Газета.ру".

По словам Егорова, по итогам 10 месяцев служба перечислила в бюджет 37,6 триллиона рублей. Это на 3,6 триллиона рублей больше, чем в 2022 году. Согласно прогнозу ФНС, за весь 2023 год показатель составит порядка 46 триллионов рублей.

Егоров добавил, что основной доход в России по итогам года создаст ненефтегазовые доходы. В этом году они увеличатся на 3,2 триллиона рублей, заявил глава службы.

Вместе с этим Егоров рассказал, что в 2023-м ведомство осуществило вдвое меньше проверок, чем в 2022-м: 4 000 к настоящему моменту против 8 000. Кроме того, продолжил он, ФНС за счет автоматизации процедур контроля обеспечивает администрирование со снижением административной нагрузки.

Ранее Егоров сообщил, что предоставление гражданам РФ социальных вычетов за спорт, лечение и обучение в упрощенном формате стартует с 2025 года. В следующем году служба намерена осуществить работу информационной системы и каналов связи с источниками данных, добавил он.