ФНС РФ обновила перечень стран, не обменивающихся налоговой информацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

ФНС РФ обновила список стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, из перечня уберут следующие государства: Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Мальдивы, Оман, Перу, а также территории Кюрасао и Острова Кука. В документе уточняется, что перечисленные страны осуществляют с ФНС России автоматический обмен информацией.

При этом в список внесут США, Великобританию, Ирландию, Швейцарию, ФРГ, Латвию и Украину. Из проекта следует, что перечисленные государства официально отказались производить обмен налоговых данных с российской стороной.

В новый перечень, который начнет действовать с 1 января, войдут 88 государств и 14 территорий.

Такой список нужен для налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).

Ранее Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Документ коснулся некоторых статей соглашений с Польшей, США, Канадой, Южной Кореей и еще 34 государствами.

Президент РФ поручил правительству принять меры, направленные на снижение влияния принятого решения на российскую экономику.



РФ включила Норвегию в список недружественных стран