Путин поздравил работников налоговых служб с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Он отметил укрепление потенциала и эффективную работу Федеральной налоговой службы РФ, сообщается на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ФНС РФ существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная, мощная, территориально разветвленная структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы", – подчеркнул президент РФ.

По его словам, сотрудники ведомства решают серьезные задачи, внедряют инновационные технологии, отечественные и мировые практики, а также совершенствуют административные процедуры. Как отметил лидер страны, результаты работы налоговых служб влияют на пополнение бюджетов и формирование условий для укрепления экономики.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности, с честью решать поставленные задачи", – заключил Путин.

Ранее глава ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что предоставление россиянам социальных вычетов за спорт, лечение и обучение в упрощенном формате начнется с 2025 года. В 2024 году служба планирует проверить работу информационной системы и каналов связи с источниками данных, отметил глава ведомства.

До этого стало известно, что ФНС сокращает сроки налоговых проверок бизнеса и объем требуемых документов. Даниил Егоров согласился с мнением предпринимателей, что затягивание налоговых проверок мешает бизнесу. В настоящее время проблема почти решена.