Песков отказался комментировать возможное признание движения ЛГБТ экстремистским

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о возможном признании в РФ экстремистским международного движения ЛГБТ.

"Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста", – отметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в эфире радио КП, что в России необходимо заблокировать все ЛГБТ-ресурсы и сайты знакомств, где можно найти в качестве пары лицо своего пола.

"Вопрос частной жизни должен быть частным со всех сторон. Как он должен быть неприкосновенным со стороны общества, так и частная жизнь не должна касаться общества", – отметил он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что все представители ЛГБТ не должны на публику демонстрировать свои чувства. Так, Милонов назвал поцелуй однополой пары на улице "бескультурщиной" и "хулиганщиной", а поцелуй разнополой пары – пропагандой традиционных ценностей.

Ранее Минюст РФ направил в Верховный суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Из заявления следует, что заседание по делу состоится 30 ноября в зале Верховного суда России.

При этом Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт Петербурге заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества. По словам президента РФ, они также имеют право выигрывать в культурных конкурсах, выступать и занимать первые места. Однако при этом важно, чтобы среди победителей были не только представители ЛГБТ, подчеркнул Путин.

В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ