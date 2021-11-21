Песков заявил, что точная дата встречи Путина и Байдена пока неизвестна

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точная встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока не назначена.
"Точной даты пока нет", – сказал Песков в эфире канала "Россия 1".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что повестка предстоящей встречи двух лидеров очень обширна.
"Повестка дня огромна", – сказал он, отметив, что подготовка будущего саммита уже ведется.
Также Рябков сообщил, что в рамках переговоров США предъявляют России претензий по различным вопросам, в том числе по теме Украины.
"Им нужно объяснять детально, что и как происходит, мы этим занимаемся", – заключил он.
Ранее Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. В частности, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.
Песков допустил, что контакты президентов возможны до конца текущего года. При этом возможна и более поздняя встреча лидеров.
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