Песков заявил, что точная дата встречи Путина и Байдена пока неизвестна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точная встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока не назначена.

"Точной даты пока нет", – сказал Песков в эфире канала "Россия 1".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что повестка предстоящей встречи двух лидеров очень обширна.

"Повестка дня огромна", – сказал он, отметив, что подготовка будущего саммита уже ведется.

Также Рябков сообщил, что в рамках переговоров США предъявляют России претензий по различным вопросам, в том числе по теме Украины.

"Им нужно объяснять детально, что и как происходит, мы этим занимаемся", – заключил он.

Ранее Песков перечислил темы, которые будут обсуждаться на встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. В частности, в ходе переговоров планируется затронуть тему Украины. Песков отметил, что вокруг этой страны сложилось множество споров.

Песков допустил, что контакты президентов возможны до конца текущего года. При этом возможна и более поздняя встреча лидеров.