Правительство выделит средства на борьбу с распространением коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ приняло выделить средства на борьбу с распространением коронавируса. О принятии проекта распоряжения сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что средства будут направлены на финансирование мероприятий, необходимых для профилактики распространения COVID-19 в России.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – сообщается на сайте кабмина.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет.