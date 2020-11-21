Правительство выделит средства на борьбу с распространением коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ приняло выделить средства на борьбу с распространением коронавируса. О принятии проекта распоряжения сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что средства будут направлены на финансирование мероприятий, необходимых для профилактики распространения COVID-19 в России.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – сообщается на сайте кабмина.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет.
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