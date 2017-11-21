В Госдуме прокомментировали речь школьника из ЯНАО в бундестаге

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что образовательную программу и учителей проверят в связи с выступлением школьника из ЯНАО в бундестаге. Запрос направили в Генпрокуратуру.

"Мы направили депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и тех общественных организаций – обществ памяти солдат", – приводит RT слова Чернышова. По его мнению, внутри страны видно, как людям внушают другую историю,рассказывают, что на самом деле Великая Отечественная война – попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией. С такими воззрениями растет новое поколение, которое видит историю иными глазами, констатирует Чернышов. "Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России", – считает он.

Депутат подчеркнул, что учителя должны были заранее проработать речь со школьником. Он удивился тому, что, отправляя ребенка за рубеж, никто не задал ему вопросов. "Он выступает на площадке парламента Германии – мы можем неправильно понять, но западные СМИ, которые будут тиражировать выступление, сделают так, чтобы другие люди, которые будут слушать, его поняли однозначно", – заключил Чернышов.

Старшеклассник посвятил свой рассказ невинным солдатам вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. Молодой человек покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов Вермахта". Биография солдата, участвовавшего в Сталинградской битве, тронула его, отметил ученик.

Позднее мать школьника Оксана Десятниченко заявила, что из-за сжатого дедлайна ее сын укоротил текст выступления, поэтому смысл был искажен. Теперь в адрес школьника поступают оскорбления и угрозы.