Путин выразил соболезнования в связи с кончиной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной трехкратной олимпийской чемпионки, биатлонистки Анфисы Резцовой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования", – отметил Путин.

20 октября сообщалось, что Резцова скончалась по 59-м году жизни. Бывший муж спортсменки Леонид Резцов рассказал, что она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Также он добавил, что госпитализирована Резцова была 15 октября. С каким диагнозом она попала в медучреждение, он не уточнил.

Анфиса Резцова родилась в 1964 году. Кроме победы на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году, спортсменка трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова