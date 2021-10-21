Путин заявил, что подход "своя рубашка ближе к телу" давно стал нормой для государств

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Подход "своя рубашка ближе к телу" давно стал нормой для государств, заменив совместное решение проблем. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах, на деле же происходит прямо противоположное", – отметил российский лидер.

По мнению президента, пандемия коронавируса лишь подстегнула негативные тенденции в мире, однако наметились они уже давно.

Ранее Владимир Путин заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. По его мнению, она не дает выхода из клубка запутанных противоречий, наблюдаемых в мире.

