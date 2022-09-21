В Кремле не определились с точными датами оглашения послания Федеральному собранию

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В настоящее время точные планы по дате оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока точных планов нет, будем вас информировать своевременно", – цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года.

Он отметил, что обязательно состоится и прямая линия с российским лидером. При этом со временем эфира пока не определились.

