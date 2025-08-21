Утвержден состав делегации России для 80-й Генассамблеи ООН

Фото: AP Photo/Richard Drew

Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно распоряжению, в роли главы делегации выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ее состав также войдут замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заместителями членов делегации были назначены директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев, глава департамента международных организаций Кирилл Логвинов, руководитель департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев, директор правового департамента Максим Мусихин и председатель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Постников.

Вместе с тем МИД РФ должен будет утвердить состав советников, экспертов, а также членов необходимого технического персонала.

В начале июня экс-глава МИД Германии Анналена Бербок была избрана председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 годы. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Ее избрали секретным голосованием, в ее поддержку высказались 167 государств.

Как отметила сама Бербок, 80-я сессия ГА ООН будет решающим моментом для Всемирной организации, так как она находится под серьезным политическим и финансовым давлением. Она также пообещала, что ее двери будут всегда открыты для всех.

