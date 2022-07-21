Песков заявил, что у Путина нет проблем со здоровьем

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС заверил, что президент не имеет проблем со здоровьем.

"(Все. – Прим. ред.) хорошо, у него все нормально со здоровьем", – прокомментировал Песков.

По его словам, слухи о плохом состоянии здоровья Владимира Путина появляются из-за вбросов украинскими, американскими и британскими информационными специалистами.

"Это не что иное, как утки, мы об этом говорим", – заявил Песков.

Ранее Путин объяснил свой кашель во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени". В начале реплики российский лидер немного закашлялся. Позже он объяснил, что во время его визита в Тегеран, состоявшегося накануне, температура воздуха на улице составляла 38 градусов, а в помещениях работали кондиционеры.