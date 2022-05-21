Кабмин утвердил создание комиссии по вопросам развития садоводства в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Комиссия, которую возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко, займется разработкой решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые стали возможны при строительстве жилых домов на садовых участках.
"Комиссия займется совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", – говорится в сообщении.
Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода.
Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала о существующих в РФ запретах на дачное строительство. По словам юриста, капитальное строительство не подойдет для участков, которые предназначены для огородничества.
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