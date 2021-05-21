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Спорт

18:52

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Олимпиаду в Токио

власть спорт

Фото: ТАСС/Zuma

Дмитрий Песков пока не имеет понимания, посетит ли Владимир Путин церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, поскольку график президента на эти даты еще не прорабатывался. Об том сообщает РИА Новости.

"Пока график президента на начало Олимпиады не верстался, поэтому пока нет понимания", – пояснил Песков.

Соревнования, перенесенные на 2021 год из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки.

Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.

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