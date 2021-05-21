Путин заявил об обострении ситуации с ценами на продукты

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Нестабильная мировая конъюнктура привела к обострению ситуации с ценами на социально значимые продукты. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", – приводит слова главы государства ТАСС.

От лица страны президент выразил благодарность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, чем вызван рост цен на продукты в России. По его словам, одна из причин заключается в жадности отдельных производителей и торговых сетей.

Глава кабмина напомнил, что уже были введены компенсационные механизмы, снижающие зависимость цен внутри страны от мировых. На данный момент экспортная пошлина не направляется в федеральный бюджет, а возвращается производителю.

