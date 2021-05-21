РФ еще предстоит поработать над "мягкой силой" – Песков

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России стоит поработать над "мягкой силой". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, с реальной силой страна никаких проблем не испытывает.

"Мягкая сила" – это то, с чем нам надо еще работать. <...> А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой все нормально", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Песков заявил, что фейк-ньюс применяются против России как оружие. Он отметил, что в стране борются с фейками. Кроме того, по его словам, утверждения ковид-диссидентов являются "вредными фейками".