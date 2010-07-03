Госдума приняла закон об электронном голосовании на выборах в столичный парламент

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о проведении электронного голосования на выборах в столичный парламент, сообщает Агентство "Москва".

Закон закрепляет проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы. Выборы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Избиратель вправе самостоятельно выбрать формат участия в голосовании.

В конце апреля депутаты Мосгордумы приняли законопроект в первом чтении, а в мае – во втором.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг Москвы.

Подача заявления не лишит его права принять участие в голосовании в общем порядке, при условии, если этот избиратель не проголосовал дистанционно.