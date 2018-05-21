Кремль отреагировал на британский доклад о "грязных деньгах" из России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовленный Лондоном доклад "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", передает ТАСС.

По его словам, действия Британии говорят о том, что с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Песков отметил, что в последние десятки лет российский бизнес рос, развивался и вел мирную экономическую экспансию в другие страны, однако в России начали наблюдать несправедливую и незаконную конкуренцию, нарушающую все нормы и правила Всемирной торговой организации.

Песков подчеркнул, что такие проявления наносят ущерб интересам российских компаний. Опубликованный Лондоном доклад он назвал очередным шагом в русле недружественной конкуренции.

Ранее британский парламент призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против "связанных с Кремлем лиц". При этом авторы в своем докладе не называют конкретные имена и фамилии лиц.

В документе также подчеркивается, что власти должны "максимально плотно" сотрудничать с союзниками из США, ЕС и стран "Большой семерки" при введении индивидуальных санкций против лиц из России.

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