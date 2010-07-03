Глава городского округа Ликино-Дулево покинул свой пост

Глава городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов покинул свой пост по собственному желанию. Рунов сложил полномочия на заседании совета депутатов округа Ликино-Дулево, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Московской области.
"Глава муниципалитета Евгений Рунов сложил полномочия по собственному желанию", – говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности главы округа Ликино-Дулево назначен заместитель главы администрации округа Андрей Буянов.
В начале недели СМИ сообщили о грядущей волне губернаторских отставок. Со слов источников, близких к кремлевской администрации, судьба губернатора Калмыкии Алексея Орлова была под вопросом из-за его низкого рейтинга в регионе. 20 марта Орлов подал в отставку, которую вскоре принял президент страны.
Ранее заявление об отставке написал глава республики Алтай Александр Бердников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.