Глава городского округа Ликино-Дулево покинул свой пост

Глава городского округа Ликино-Дулево Евгений Рунов покинул свой пост по собственному желанию. Рунов сложил полномочия на заседании совета депутатов округа Ликино-Дулево, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Московской области.



"Глава муниципалитета Евгений Рунов сложил полномочия по собственному желанию", – говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы округа Ликино-Дулево назначен заместитель главы администрации округа Андрей Буянов.

В начале недели СМИ сообщили о грядущей волне губернаторских отставок. Со слов источников, близких к кремлевской администрации, судьба губернатора Калмыкии Алексея Орлова была под вопросом из-за его низкого рейтинга в регионе. 20 марта Орлов подал в отставку, которую вскоре принял президент страны.

Ранее заявление об отставке написал глава республики Алтай Александр Бердников.