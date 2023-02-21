Послание Путина Федеральному собранию. Прямой эфир

Владимир Путин 21 февраля выступает в Гостином дворе с очередным посланием Федеральному собранию. Для президента это обращение к двум палатам парламента стало 18-м.

Послание включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, готовя текст послания, Путин обсуждает вопросы с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции.

В этом году, помимо сенаторов и депутатов, на послании будут присутствовать участники специальной военной операции.

Время выступления Путина не регламентировано: в 2000 году президент оглашал послание перед палатами парламента менее часа, а самым продолжительным стало обращение в 2018 году – около двух часов.

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