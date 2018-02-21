Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности – Лавров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал подписание на Украине закона о реинтеграции Донбасса.

"Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как столицах стран участниц "нормандского формата" понимают, что последние действия руководства Украины уводят в сторону от выполнения минских договоренностей и являются попыткой их перечеркнуть", – заявил Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, закон поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины. Лавров подчеркнул, что это считается недопустимым.

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Неподконтрольные киевским властям территории в документе называют "оккупированными", а Россию – "агрессором".

Пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе в законе убрали. В Госдуме отметили, что новый закон вызывает обеспокоенность у России и других стран.